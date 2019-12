Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Taxifahrerin ausgeraubt

Michelstadt-Steinbach (ots)

Einen unangenehmen Fahrgast nahm eine 52 -Jährige Taxifahrerin in Michelstadt am Donnerstag (12.12.) gegen 0.20 Uhr auf, der vorgab, nach Rehbach gebracht werden zu wollen. Zwischen Steinbach und Rehbach auf der B 47 hielt er der Fahrerin plötzlich einen unbekannten Gegenstand an den Hals und forderte sie auf, in einen Waldweg einzubiegen. Er verlangte die Herausgabe ihrer Geldbörse und nahm das Bargeld heraus. Danach stieg der Ganove aus dem Taxi, ging zur Straße zurück und verschwand. Derzeit sucht die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach dem Tatverdächtigen, von dem nur eine vage Beschreibung möglich ist: Männlich, ca. 180 cm groß, sprach deutsch ohne Akzent, war vermutlich bekleidet mit Jeans und schwarzer Lederjacke. Hinweise nimmt die Polizeistation Erbach unter 06062/9530 entgegen.

