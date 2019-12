Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Verwirrter Mann mit Säbel festgenommen

Fürth (ots)

Über Notruf wurde der Polizei am Mittwoch (11.12.) gegen 10.45 Uhr ein Mann gemeldet, der in der Kröckelbacher Straße mit einem Säbel in der Hand gesehen wurde. Die alarmierten Streifen nahmen die Verfolgung auf. Der 27-Jährige wurde kurze Zeit später in der Bahnhofstraße festgenommen und der selbstgebastelte Säbel sichergestellt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der offenbar verwirrte Mann wurde für die medizinische Versorgung in eine psychiatrische Klinik gefahren. Für die Fahndung war ein Polizeihubschrauber kurz im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell