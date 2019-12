Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Böse Überraschung im Eigenheim

Lampertheim (ots)

Eine böse Überraschung gab es für Bewohner eines Hauses in der Adlerstraße. Unbekannte hatten während ihrer Abwesenheit am Dienstag (10.12.) zwischen 8.30 Uhr und 21 Uhr die verglaste Terrassentür aufgehebelt und das Haus nach Wertsachen durchsucht. Zwei hochwertige Uhren sowie Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro fielen so in Diebeshände.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 7060.

