Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen

A 5: Spanngurt verfängt sich in Oberleitung

Gräfenhausen (ots)

Ein Spanngurt hat sich am Mittwochnachmittag (11.12.) in der Oberleitung des "eHighway" auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen-Mörfelden verfangen. Vermutlich wurde er von einem Fahrzeug verloren und in der Folge aufgeschleudert, worauf es sich auf Höhe von Gräfenhausen in den Drähten verhing. Zwischen 13 Uhr und 14.20 Uhr waren in diesem Bereich die beiden rechten Spuren mit Unterstützung der Autobahnmeisterei gesperrt. Nachdem der Strom durch den Betreiber abgestellt wurde, barg die verständigte Berufsfeuerwehr der Stadt Darmstadt den verirrten Spanngurt.

