Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Wohnung in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Bensheim (ots)

Im Laufe des Dienstags (10.12.) waren Kriminelle in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße/ Bereich Saarstraße. Im obersten Stockwerk brachen sie zwischen 6 Uhr und 19.30 Uhr eine Wohnungstür auf und suchten nach Wertsachen. Schmuck und Geld im Wert von etwa 350 wurden gestohlen. Der angerichtete Schaden an der Eingangstür wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu dem Einbruch hat das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim übernommen. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die 06252 / 7060.

