Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Gerüstteile im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nauheim (ots)

Gerüstteile im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit vom 6. bis 9. Dezember von einer Baustelle in der Mainzer Landstraße entwendet. Um 7 Uhr am Montagmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl der circa 400 Einzelteile des Baugerüsts. Gestern wurde bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Gerüstteile waren in grüner Farbe lackiert und haben einen Wert von rund 25.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften die Täter vermutlich in der Nacht zum Sonntag zugeschlagen haben. Zeugen, denen verdächtige Personen oder größere Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen (06152/175-0).

