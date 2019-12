Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geschwindigkeitskontrolle im City-Tunnel

13 Verstöße registriert

Darmstadt (ots)

Während einer einstündigen Geschwindigkeitsmessung am Dienstag (10.12.) registrierten Beamte des 1.Polizeirevieres, in der Zeit zwischen 23 und 24 Uhr, dreizehn Autofahrer, die in dem City-Tunnel der Wilhelminenstraße zu schnell unterwegs waren. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der den Streckenabschnitt mit 65km/h bei einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h passierte. Ihm drohen nun 100 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

