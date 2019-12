Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbrecher gesucht

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (10.12) brachen bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten eines kirchlichen Verbandes in der Aschaffenburger Straße ein. Bei der anschließenden Suche, erbeuteten die Eindringlinge Geld. Ebenfalls am Dienstagmorgen (10.12) wurde ein weiterer Einbruch in ein Büro eines Studentenwohnheims in der Max-Planck-Straße der Polizei angezeigt. Dabei hebelten die Täter die Bürotür auf und entwendeten einen Computer. Die Tatzeit kann bis zum Dienstag (26.11) zurückliegen. Der Gesamtschaden für die beiden Einbrüche beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg zu melden (06071/9656-0).

