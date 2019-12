Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen

Zwei Rucksäcke gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein vor dem Schlosskeller am Marktplatz geparkter grauer Fiat geriet am Dienstag (10.12.) in das Visier noch unbekannter Krimineller. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Innenraum und schnappten sich dort zwei zurückgelassene, mit Kleidung gefüllte, Rucksäcke. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

