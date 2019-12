Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: 18-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Riedstadt (ots)

Nach seiner Festnahme am Dienstagmittag (10.12.) sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft. Wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen muss er sich in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Zeugen alarmierten gegen 11.40 Uhr die Polizei, nachdem sie den Mann in der Emil-von-Behring-Straße im Stadtteil Wolfskehlen beobachtet hatten. Er war in ein dort geparktes Fahrzeug eingedrungen und durchsuchte es nach Beute. Als er von Anwohnern angesprochen wurde, ergriff er umgehend zu Fuß die Flucht. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Streifen der Polizeistation Gernsheim und Griesheim den Tatverdächtigen erkennen, verfolgen und in der Bertha-von-Suttner-Straße schließlich festnehmen. Neben einem Pfefferspray, einem Messer und geringen Mengen Marihuana stellten die Polizisten auch das Diebesgut aus dem Auto, Bargeld und EC-Karten, sicher. Auch der Diebstahl eines Smartphones geht nach Erkenntnissen der Ermittler der Polizei in Groß-Gerau auf das Konto des Festgenommenen. Am Abend meldete sich ein Mann aus Goddelau, der Anzeige erstatten wollte. Da sein Handy ebenfalls bei dem 18-Jährigen entdeckt wurde, konnte diese Tat schnell geklärt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und durch andere Strafverfolgungsbehörden aus dem Bundesgebiet zur Fahndung ausgeschrieben war, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr und schickte ihn in eine Haftanstalt.

