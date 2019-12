Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Fenster aufgehebelt

Pfungstadt (ots)

Um kurz nach 18 Uhr wurde der Polizei am Dienstag (10.12) ein Einbruch in ein Haus in der Stettiner Straße angezeigt. Binnen von vier Stunden gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des Hauses und erbeuteten Schmuck. Anschließend flüchteten die Eindringlinge unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell