Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

Am Montag, den 09.12.2019, zwischen 13:15 Uhr und 20:50 Uhr, wurde in der Darmstädter Str., Nähe Einmündungsbereich Theodor-Fliedener-Str., ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW, Farbe weiß, beschädigt. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um ein blaufarbenes Fahrzeug handelt, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 5000,- Euro.

Hinweise unter Tel. 06258-93430 an die Polizeistation Gernsheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Gernsheim



Telefon: 06258-93430

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell