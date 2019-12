Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Bischofsheim, BAB 60, Brücke Ginsheimer Straße: Steinewerfer/Polizei sucht Zeugen.

Bischofsheim (ots)

Am Dienstagmittag, den 10.12.2019 gg. 13.30 Uhr befuhr ein PKW Audi Avant A 4 die BAB 60 aus Richtung Autobahndreieck Mainspitz kommend in Fahrtrichtung Mainz. In Höhe der Anschlussstelle Ginsheim - Gustavsburg, dortige Brücke (Ginsheimer Straße) warf eine unbekannte Person einen oder mehrere Steine von der Brücke auf den passierenden PKW Audi Avant. An dem Audi riss die Windschutzscheibe und es entstanden Kratzer und Lackabplatzer an der Motorhaube. Der Fahrzeugführer blieb zum Glück unverletzt und kam mit einem Schock davon. Der vermutliche Steinewerfer konnte wie folgt beschrieben werden, männlich, ca. 180 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, Hose und Kopfbedeckung. Wer Hinweise auf diese Person geben kann oder sonst etwas verdächtiges dort bemerkt haben könnte, bitte bei der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt melden.

Telefonnummer: 06151 87560

