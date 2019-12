Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/ Michelstadt: Kontrollen in den Stadtgebieten fortgesetzt

Erbach/ Michelstadt (ots)

Die Verkehrskontrollen in Erbach und Michelstadt wurden in der Nacht zum Dienstag (9. - 10.12.) fortgesetzt. Im Kontrollzeitraum zwischen 22.50 Uhr und 0.30 Uhr hielten Beamte der Polizeistation Erbach zwölf Fahrzeuge an. Diese, wie auch 25 Personen wurden gründlich überprüft.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Odenwaldkreis war offensichtlich unter Drogeneinfluss unterwegs. Auf der Wache wurde für das bevorstehende Verfahren eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen entdeckten die Beamten noch eine Kleinstmenge Marihuana. Die Droge wurde sichergestellt und Anzeige erstattet.

