Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbrecher in der Magnolienstraße

Lorsch (ots)

Etwa 650 Euro Bargeld nahmen Einbrecher am Montagabend (9.12.) aus einem Haus in der Magnolienstraße mit. Mit einem Werkzeug hebelten die Täter zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr die Haustür auf und drangen ins Innere ein. Bei der Absuche des Hauses haben sich die Täter auf Bargeld konzentriert. Wer im Tatzeitraum Personen in der Magnolienstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

