Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Einbrecher flüchtet

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Ein heimkehrender Bewohner konnte am Montag (09.12) allem Anschein nach einen Einbruch in seine Wohnung verhindern. Als er gegen 17.40 Uhr das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Zöllerstraße betrat, vernahm der aufmerksame Bewohner ein verdächtiges Geräusch, welchem er nachging. Dabei sah er noch einen Mann, der von der Terrasse seiner Erdgeschosswohnung flüchtete. Umgehend alarmierte er die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Laut Zeugenaussage soll der Täter etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem war der Flüchtige dunkel bekleidet und trug eine Kopfbedeckung. Die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt stellten bei der anschließenden Tatortaufnahme ein aufgehebeltes Fenster der Erdgeschosswohnung fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

