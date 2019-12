Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Auf der Suche nach Geld in Bäckerei eingebrochen

Viernheim (ots)

Am frühen Montagmorgen (9.12.) suchten Kriminelle in einer Bäckerei in der Käthe-Kollwitz-Straße nicht nach Backwaren, sondern nach Bargeld. In der Hoffnung, in einem Kleintresor solches zu finden, nahmen sie das Behältnis einfach mit. Zum Zeitpunkt der Tat, war weder im Tresor noch in den Kassen Geld aufbewahrt, so dass die Täter nicht zu ihrem Ziel kamen. Für den Einbruch in die Bäckerei wurde eine Tür aufgebrochen.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegengenommen. Telefon: 06252 / 7060.

