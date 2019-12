Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Klein-Bieberau: Vollsperrung nach Unfall mit Kutsche

Rettungshubschrauber im Einsatz

Modautal-Klein-Bieberau (ots)

Eine 62-Jahre alte Frau sowie ein 64-Jahre alter Mann wurden am Dienstagmorgen (10.12) nach einem Auffahrunfall schwer Verletzt. Mit einer Kutsche war die 62-Jährige und ihr 64-jährige Begleiter auf der Kreisstraße 135 in Richtung Asbach unterwegs, als um kurz vor 10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein 66-jähriger Autofahrer auf die Kutsche auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Kutsche von der Fahrbahn geschoben. Der Streckenabschnitt zwischen Klein-Bierberau und Asbach musste daraufhin für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und flog den 64-Jährigen in eine Klinik. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und musste noch an der Unfallstelle von einem Notfallseelsorger betreut werden. Auch die beiden Pferde kamen allem Anschein nach mit dem Schrecken davon und werden im Laufe des Tages vorsorglich von einem Tierarzt untersucht. Die Beamten der Polizeistation in Ober-Ramstadt haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

