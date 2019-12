Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Glätteunfall auf der B38 in Reichelsheim geht glimpflich aus - Gaffer fotografieren Unfallstelle

Reichelsheim (ots)

Am Dienstag (10.12.) ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Heidelberger Straße, kurz nach Ortseingang Reichelsheim, ein Verkehrsunfall. Der 23-jährige Autofahrer kam aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte in den Straßengraben. Der Reichelsheimer Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt und an dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Bei der Bergung des Unfallwagens musste die B 38 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Rückstaus in beiden Richtungen.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geleitet werden. Hierbei fielen zwei Fahrzeugführer auf, welche die Unfallstelle mit dem Handy fotografierten. Gegen beide Fahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

