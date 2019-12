Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Unbekannter bedroht Tankstellen-Mitarbeiterin und erbeutet mehrere Hundert Euro

Riedstadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es am frühen Dienstagmorgen (10.12.) auf eine Tankstelle in der Oppenheimer Straße abgesehen und erbeutete mehrere Hundert Euro. Kurz nach 6 Uhr betrat der maskierte Mann den Verkaufsraum der Tankstelle im Stadtteil Wolfskehlen, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem mutmaßlichen Elektroschockgerät und ließ sich insgesamt 450 Euro aushändigen. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute zu Fuß in Richtung eines benachbarten Discounters. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief noch ohne Erfolg. Der Täter ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und schlank. Er sprach gesprochenes Deutsch und war dunkel gekleidet. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

