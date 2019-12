Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Vom Flughafen in die Kantstraße gebracht

Zeugen nach Überfall auf Taxifahrer gesucht

Bischofsheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (10.12.) war ein Taxifahrer im Visier von zwei bislang noch unbekannten Tätern. Gegen 5.30 Uhr ließen sich das Duo vom Terminal 1 am Frankfurter Flughafen in die Kantstraße nach Bischofsheim fahren. Dort angekommen, bedrohte einer der Fahrgäste den Taxifahrer mit einem Messer und forderte sein Geld, worauf der 57-Jährige zu Fuß flüchtete. Die beiden Tatverdächtigen erbeuteten die Tasche des Mannes mit zwei Geldbörsen und mehreren Hundert Euro und suchten ebenfalls das Weite.

Einer der Unbekannten ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und hatte einen Vollbart. Laut Zeugenaussage hat er ein südländisches Erscheinungsbild, trug Arbeitskleidung und sprach akzentfreies Deutsch. Sein Komplize hat einen westeuropäischen Phänotyp, war dick und circa 1,80 Meter groß. Auch er soll einen Vollbart, Arbeitskleidung sowie eine auffällige Brille mit weißem Gestell getragen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief bislang noch ohne Erfolg. Zeugen haben zur Tatzeit zwei Personen aus Richtung der Kantstraße in Richtung Mainstraße laufen sehen. Ob es sich dabei um die Täter gehandelt hat, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Weitere Zeugen, denen die Beschriebenen bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

