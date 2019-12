Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: 62-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Messel (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 180 am Dienstagmorgen (10.12.) ist ein 62-Jähriger ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann aus Eppertshausen gegen 6.30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und hier frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert, der daraufhin im Straßengraben zum Stehen kam. Der Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Aktuell laufen noch die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten. Wie lange die Strecke noch voll gesperrt sein wird, kann derzeit nicht abgesehen werden.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4463550

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell