Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Polizeistreife nimmt 18-jährigen Rollerfahrer fest

Bischofsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim hat in der Nacht zum Dienstag (10.12.) einen 18-jährigen Rollerfahrer vorläufig festgenommen. Gegen 0.40 Uhr war der Heranwachsende aus Ginsheim-Gustavsburg den Polizisten im Bereich der Straße "Am Schindberg" aufgefallen. Auf einem Mofa war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und zog damit die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Bei der anschließenden Kontrolle fiel auf, dass das Zweirad deutlich schneller als die zugelassene 25 km/h fahren kann. Der 18 Jahre alte Mann konnte auch lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Bei seiner Durchsuchung stießen die Streifenbeamten zudem auf ein Springmesser und stellten es sicher. Unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Waffengesetz muss sich der Gestoppte jetzt in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

