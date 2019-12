Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sperrmüll geht in Flammen auf

Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein Brand in der Hofdurchfahrt eines Mehrfamilienhauses in der Gutenbergstraße hat am späten Freitagabend (06.12.) einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Gegen 23.30 Uhr ging Sperrmüll, der in der dortigen Einfahrt abgestellt war, in Flammen auf. Die sofort alarmierte Berufsfeuerwehr konnte das Feuer zwar schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern. Der Brand zog die Fassade jedoch stark in Mitleidenschaft. Zudem wurde ein Badfenster zerstört, so dass die dahinterliegende, unbewohnte Wohnung durch die Einsatzkräfte gelüftet werden musste. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

