Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Trautheim: Zwei tatverdächtige Wohnungseinbrecher in Untersuchungshaft

Mühltal-Trautheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen

Nach einem Wohnungseinbruch am Freitagabend (06.12), konnte die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen und nur wenige Minuten nach diesem Einbruch zwei tatverdächtige Männer, im Alter von 50 und 51 Jahren, festnehmen. Die beiden Männer werden verdächtigt, innerhalb von 45 Minuten über die aufgebrochene Balkontür in eine Wohnung in der Trautheimer Woogstraße eingebrochen zu sein. Aus dieser erbeuteten sie Schmuck und Sammlermünzen im Wert von mehreren Hundert Euro. Bei der anschließenden Festnahme, um kurz nach 18 Uhr, fanden die Beamten bei einem der beiden Verdächtigen Beweismittel auf, die den Tatverdacht erhärteten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde die Festgenommenen am Samstag (07.12) einem Richter vorgeführt. Dieser erließ gegen die beiden aus dem Ausland stammenden Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die Ermittlungsbehörden prüfen jetzt, ob sich die beiden Männer auch für weitere Einbrüche zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell