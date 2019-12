Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/ Michelstadt: Polizei kontrolliert in den Stadtgebieten

Erbach/ Michelstadt (ots)

Bei Verkehrskontrollen in den Stadtgebieten Erbach und Michelstadt haben Beamte der Polizeistation Erbach am frühen Samstag (7.12.) vierzehn Fahrzeuge kontrolliert. Im Ergebnis traf es zwischen Mitternacht und 3.25 Uhr ausschließlich Gurtmuffel. Fünf Wagenlenker, also jeder dritte, war nicht angeschnallt und musste 30 Euro bezahlen.

