Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Ungebetenen Gäste suchen die Chison- und die Meanstraße heim

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach zwei Einbrüchen und einem weiteren Versuch in gleich drei in Häuser in der Meanstraße und der Chisonstraße hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen Freitagmorgen (6.12.), 9.30 Uhr und 22.30 Uhr eingegrenzt. In der Meanstraße gelangten die Kriminellen gewaltsam in ein Einfamilienhaus und erbeuteten Schmuck. In einem Reihenhaus in der Chisonestraße wurden die Kriminellen ebenfalls fündig und ließen neben Schmuck auch Bargeld mitgehen. Die Balkontür des benachbarten Reihenhauses hielt glücklicherweise den Hebelversuchen der ungebetenen Gäste stand. Hier verursachten sie jedoch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist die Erreichbarkeit des Kommissariats 21/22 gegeben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden.

