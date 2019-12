Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Trickdiebe versuchen Rezeptionistin zu bestehlen

Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Zwei Trickdiebe haben am Sonntagmorgen (8.12.) versucht die Rezeptionistin eines Hotels in der Eisenstraße zu überlisten und sich aus der Thekenkasse zu bedienen. Erfreulicherweise missglückte das kriminelle Vorhaben und die Täter traten ohne Beute die Flucht an.

Gegen 9 Uhr hatte das verdächtige Duo über den Haupteingang das Hotel betreten. Unter dem Vorwand ein Taxi bestellen zu wollen, verwickelte einer der Täter die Angestellte in ein Gespräch. Währenddessen griff sein Komplize in die Kassenschublade hinter der Theke und versuchte sich einen Geldschein zu schnappen. Das bemerkte die aufmerksame Mitarbeiterin jedoch und sprach den Dieb souverän an. Der ließ den Schein zurück in die Kasse fallen und beide suchten umgehend das Weite.

Bei dem Duo soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 45 bis 50 und Mitte 30 handeln. Einer der Täter soll etwa 1,70 Meter groß sein und ein asiatisches Erscheinungsbild haben. Er hatte kurze, schwarzgrau melierte Haare und einen 3-Tage-Bart. Auffällig in seinem Gesicht sei seine schwarze, dickrandige Brille gewesen. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Seine Jacke wurde als "sportlich" in der Farbe Blau mit silbernen Applikationen beschrieben. Er hatte einen sichtbaren Bauch und führte einen dunkelblauen Rucksack, der mit weißen Applikationen versehen war, mit sich.

Sein Komplize wurde als muskulös und mit südländischen Erscheinungsbild wahrgenommen. Er hatte kurze schwarze Haare und einen dunkleren Hautton. Zudem sprach er rudimentär Spanisch.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist die Erreichbarkeit der Ermittler des Kommissariats 21/22 gegeben.

