Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Auf frischer Tat erwischt

Einbrecher flüchten

Weiterstadt-Braunshardt (ots)

Ein Mitarbeiter einer Metzgerei im Schleifweg erwischte am Freitagabend (06.12) Einbrecher auf frischer Tat. Gegen 22.40 Uhr bemerkte der Mitarbeiter zwei ihm unbekannte Männer, als diese augenscheinlich die Räumlichkeiten durchsuchten. Unmittelbar nachdem er die Eindringlinge auf die Situation ansprach, haben diese die Flucht ergriffen. Dabei sollen die beiden Täter den Mitarbeiter attackiert und verletzten haben, sodass dieser zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus musste. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des Geschäfts gelangt sind. Zudem erbeuteten die Flüchtigen nach ersten Erkenntnissen Geld in bislang unbekannter Höhe und verursachten bei dem Einbruch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die beiden flüchtigen Männer sollen etwa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von stattlicher Statur gewesen sein. Sie waren während der Tat dunkel gekleidet. Die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden (06151/969-0).

