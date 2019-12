Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: 33-Jähriger demoliert Zigarettenautomaten

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Bischofsheim (ots)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wird sich ein 33 Jahre alter Mann aus Bischofsheim zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Mit einem Hammer hatte der Mann am Sonntag (8.12.), kurz nach 23 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Ringstraße eingeschlagen und damit einen Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Zeugen hatten den Bischofsheimer beobachten können und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den 33-Jährigen noch in Tatortnähe antreffen und auch den Hammer als mutmaßliches Tatmittel sicherstellen. Ob der Konsum von Alkohol ursächlich für sein Verhalten war, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille.

