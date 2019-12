Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Schwarzer Passat aufgebrochen

Bischofsheim (ots)

Zwischen Samstag (7.12.), 13 Uhr und Sonntag (8.12.), 8 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Franz-Schubert-Straße getrieben und haben einen schwarzen Passat aufgebrochen. Durch ihr Vorgehen verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie nicht fündig, ließen jedoch ein Päckchen Zigaretten mitgehen. Die Kripo in Rüsselsheim (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell