Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lagerraum von Kiosk aufgebrochen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Montagmorgen (09.12) angezeigt wurde, sollen bislang unbekannte Täter in den Lagerraum eines Kiosks am Luisenplatz eingebrochen sein. Über eine aufgebrochene Tür sollen die Eindringlinge in das, in einem Mehrfamilienhaus befindliche, Lager gelangt sein. Aus diesem erbeuteten sie Elektro- und Filterzigaretten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit kann bis zum Samstagabend (07.12) zurückliegen. Hinweise zu der Tat nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe City entgegen (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell