Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Gepäckstück aus Hotellobby gestohlen

Täter flüchten mit silbernen Auto

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf eine Tasche mit wertvollem Inhalt hatten es zwei noch unbekannte Täter am späten Samstagabend (7.12.) abgesehen. Gegen 21.45 Uhr hatten die Kriminellen die Lobby eines Hotels in der Langener Straße betreten und sich das pinkfarbene Gepäckstück geschnappt. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht in einem silberfarbenen Auto an. In der Tasche soll sich ersten Erkenntnissen zufolge, unter anderem, ein Laptop befunden haben. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Mörfelden ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06105/40060 entgegen.

