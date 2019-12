Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau/ Nieder-Liebersbach: Einbrecher erbeuten Schmuck

Wer hat Beobachtungen gemacht?

Birkenau (ots)

Nach einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Sudetenstraße in Nieder-Liebersbach, haben Täter nach einer ersten Bestandsaufnahme Schmuck gestohlen. Für die weiteren Ermittlungen wird die Spurensuche am Montag (9.12.) fortgesetzt. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Einbrecher am Sonntag (8.12.) zwischen 17.30 Uhr und 20.35 Uhr über das Gartengrundstück dem Haus genähert haben. Mit Werkzeug wurde die Terrassentür aufgehebelt und die Innenräume durchsucht.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Sudetenstraße bemerkt hat, wendet sich bitte an die zuständige Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

