Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Elektrowerkzeuge aus Autos gestohlen

Babenhausen (ots)

Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Freitagmorgen (06.12) und Samstagmorgen (07.12) aus zwei Autos. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter sowohl bei einem weißen Caddy im Erlochweg, als auch bei einem Sprinter in der Elise-Richter-Straße je eine Scheibe auf. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannte. Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt, prüft derzeit die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell