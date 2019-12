Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: Enkeltrick bringt Senior um seine Ersparnisse

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Wer kann Hinweise zu dem Geldabholer geben?

Walldorf (ots)

35 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild mit schwarzen Haaren, einem 3-Tage-Bart, zerrissener Jeans und kurzer Jacke. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am Freitagnachmittag (6.12.) nichts Gutes in der Elsa-Brandström-Straße getrieben hatte und die Ersparnisse eines 88-Jährigen in Empfang nahm. Zuvor war dem älteren Herrn von Kriminellen am Telefon suggeriert worden, dass seine Angehörigen sich in einer finanziellen Notlage befänden und ein Gerichtsvollzieher, das benötigte Geld abholen werde. Nach Erhalt der Geldsumme verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die den Täter möglicherweise beobachten konnten. Die Ermittler fragen: Wem ist die beschriebene Person in Tatortnähe aufgefallen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen in diesem Zusammenhang geben? Unter der Rufnummer 06142/6960 sind die Beamten vom Kommissariat 23 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell