Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Schwarzer Kombi nimmt Vorfahrt und begeht Unfallflucht

Michelstadt (ots)

Am späten Sonntagabend (8.12.) wurde eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus dem Odenwaldkreis verletzt ins Krankenhaus gefahren, nachdem ihr Seat Leon nach einem Unfall ins Schleudern geriet und am Fahrbahnrand mit einem Baum kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen querte die Wagenlenkerin um kurz nach 23 Uhr die Kreuzung Roßbacher Weg/ B 45, als ein schwarzer Kombi aus Richtung Michelstadt die Vorfahrt missachtet haben soll. Der Unfallverursacher hielt nicht an, sondern flüchtete vom Unfallort. Durch den Unfall müsste der flüchtende Kombi an der Fahrzeugfront beschädigt sein.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem gesuchten unfallbeschädigten schwarzen Kombi geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell