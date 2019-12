Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Nachtragsmeldung zu Vollsperrung und Verletzte nach Verkehrsunfall auf der BAB 5 // Diverse Probleme im Rückstau

BAB 5 (ots)

Gemarkung Weiterstadt - Am Sonntag, den 08.12.2019 kam es gegen 15:45 Uhr auf der Autobahn BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen zu einem schweren Unfall. Ein 42-jähriger Fahrer aus dem Kreis Bergstraße kam aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache mit seinem VW Touran nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen den Aufpralldämpfer und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Zwei nachfolgende Autos, ein BMW X3 und ein VW California, konnten dem Touran nicht mehr ausweichen und fuhren diesem auf. Der Fahrer des Touran wurde dadurch eingeklemmt und schwer verletzt. Ein 52-jähriger Mitfahrer (des VW California) aus Cremlingen in Niedersachsen wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund von Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen mussten die vier Fahrspuren bis 20:00 Uhr teil- bzw. zeitweise auch vollgesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000,- Euro. Bezüglich der in der Erstmeldung erwähnten mangelhaften Bildung der Rettungsgasse, welche es den alarmierten Kräften der Rettungsdienste, Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Polizei erschwerte, an die Unfallstelle zu gelangen, konnten im Nachgang zumindest noch vier Verkehrsteilnehmer veranzeigt werden. Weitere Ermittlungen laufen derzeit noch. Zu alldem kam es im Rückstau gegen 18:45 Uhr zu einem weiteren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Unfallursache war hier die Alkoholisierung (1,19 Promille) eines 35-jährigen Fahrers aus dem Kreis Offenbach am Main. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auch dessen 42-jährige Beifahrerin droht ein Strafverfahren, da sie im Rahmen der Unfallaufnahme die eingesetzten Beamten und einen der Unfallbeteiligten beleidigte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Polizeiautobahnstation Südhessen

Pupinweg 1

64295 Darmstadt

Berichterstatter: Haupert, POK

Telefon: 06151 / 8756-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell