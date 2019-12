Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Erstmeldung - BAB 5 Unfall mit Verletzten und Vollsperrung

Gemarkung Weiterstadt (ots)

Am Sonntag, den 08.12. kam es gegen 15:45 Uhr auf der Autobahn BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden hierbei zwei Personen verletzt. Zunächst war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und nach einer Kollision mit der Betonwand auf der Fahrbahn stehen geblieben. In diese ungesicherte Unfallstelle fuhren zwei weitere Verkehrsteilnehmer.

Rettungsmaßnahmen sowie ein ausgedehntes Trümmerfeld und ausgetretener Kraftstoff machten eine vorübergehende Vollsperrung der A5 in Richtung Frankfurt notwendig. Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Insbesondere die Fahrbahnreinigung wird bis in die Abendstunden andauern.

Negativ zu erwähnen ist eine flächendeckend mangelhafte Bildung der Rettungsgasse, welche es den alarmierten Kräften der Rettungsdienste, Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Polizei erschwerte, die Unfallstelle zügig zu erreichen.

Berichterstatter: Biel, POK

