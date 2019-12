Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand und Vandalismus an Schule - am Montag dort kein Unterricht

Riedstadt-Goddelau (ots)

Riedstadt-Goddelau, Martin-Niemöller-Schule Am Sonntag (08.12.) um 05:19 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein Alarm der Brandmeldeanlage der Martin-Niemöller-Schule ein. Kurz danach meldeten sich dort und bei der Polizei Anwohner. Gemeldet wurde ein Feuer im Verwaltungsgebäude der Schule. Die alarmierten Einsatzkräfte der örtlichen und umliegenden Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Martin-Niemöller-Schule ist eine integrierte Gesamtschule (IGS) mit ca. 1.100 Schülern in 41 Klassen. Im Zuge der polizeilichen Aufnahme wurden erhebliche Sachbeschädigungen an anderen Schulgebäuden festgestellt. Zur Unterstützung waren mehrere Rettungswagen und das THW zur Sicherung der Gebäude im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung wurden aufgenommen und werden morgen durch das Kommissariat 10 der Polizeidirektion Groß-Gerau weitergeführt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe liegt nach erster Schätzung im sechsstelligen Bereich. Der Bürgermeister und der Schulleiter waren vor Ort. Nach Entscheidung des Schulleiters Herrn Buhl kann am morgigen Montag kein Unterricht stattfinden. Dies wird auch über HessenWarn verbreitet. eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

