Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB A5 (Gemarkung Mörfelden-Walldorf): Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

BAB A5 (Gemarkung Mörfelden-Walldorf( (ots)

Der Fahrer eines roten VW Caddy befuhr mit seinem Fahrzeug am Samstag (07.12.) die A5 von Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Darmstadt. Gegen 20.25 Uhr, kurz vor dem Parkplatz Steingrund, kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zweimal die dortige Betongleitwand. Der 41-jährige Frankfurter wurde leicht am linken Bein verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 15.000 EUR. An der Unfallstelle wurden die beiden linken Fahrstreifen für etwa eine Stunde durch die Feuerwehr Frankfurt-Niederrad und Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen gesperrt. Bislang wird von einem Alleinunfall ausgegangen. Ersthelfer gaben an, ein Fahrzeug gesehen zu haben, welches mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Parkplatz Steingrund stand, jedoch vor Eintreffen der Streife weitergefahren sei. Ob das Fahrzeug am Unfall beteiligt war, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

