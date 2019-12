Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Groß-Gerau, Beim Ein-/Ausparken Fahrzeug beschädigt und davon gefahren

Groß-Gerau (ots)

Am Nikolaustag wurde ein silberfarbener Toyota, welcher in der Zeit von 09:00 Uhr - 12.15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Gaststätte "Zur Scheune" parkte, beschädigt. Vermutlich touchierte ein PKW beim Ein- oder Ausfahren aus der Parklücke den links parkenden Toyota, der hierbei hinten rechts beschädigt wurde. An der Stoßstange konnte weißer Lackanrieb gesichert werden. Der entstandene Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

