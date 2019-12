Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg - Bürocontainer gerät in Brand

Dieburg (ots)

Am Samstag (07.12.2019) geriet in Dieburg, in der Straße "Am Bauhof", ein Bürocontainer in Brand. Gegen 10:30 Uhr meldeten Passanten der Zentralen Leitstelle Dieburg eine starke Rauchentwicklung. Durch den Firmenbesitzer des am Brandort ansässigen Autohandels wurde beim Öffnen des Containers der Brand entdeckt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand zügig loschen. Dennoch entstand ein Sachschaden im niederen, fünfstelligen Bereich. Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein offener Kaminofen, welcher laut Besitzer letztmals am Vortag betrieben wurde, im Zusammenhang mit dem Brand stehen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Mit weiteren Ergebnissen ist erst in der kommenden Woche zu rechnen. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

