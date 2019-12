Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: B26 zw. Roßdorf und Groß-Zimmern: Tierische Sauerei

Groß-Zimmern (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und sieben getöteten Wildschweinen Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückten am Freitagabend (06.12.) auf die B26 in Höhe Groß-Zimmern die Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr an. Gegen 23:15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Darmstadt mit seinem Fahrzeug die zweispurige Bundesstraße 26 aus Darmstadt kommend in Richtung Dieburg als eine Wildschweinrotte bestehend aus sieben Tieren seine Fahrbahn kreuzte und es zur Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Autofahrer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Die sieben Wildschweine haben den Unfall nicht überlebt. Die Kadaver waren auf ca. 200 Meter Fahrbahn verteilt. Daher musste die B26 auf beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dieburg für die Dauer der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung für ca. 1 Stunde vollgesperrt werden. Die Polizeistation Dieburg möchte sich weiterhin bei den Erst-Helfern bedanken, welche sich noch vor Eintreffen der Polizei, den Feuerwehren und des Rettungsdienstes vorbildlich um die Absicherung der Unfallstelle und die Erstversorgung des verletzten Autofahrers gekümmert haben. Berichterstatter: Rapp, PK

