Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim/Biebesheim/Stockstadt: 15 Gastronomiebetriebe kontrolliert

Gernsheim/Biebesheim/Stockstadt (ots)

Am Donnerstag (05.12.), in der Zeit zwischen 10.00 und 17.30 Uhr, kontrollierte die Polizeistation Gernsheim gemeinsam mit Mitarbeitern der Ordnungsämter Gernsheim, Biebesheim und Stockstadt sowie dem Gesundheitsamt insgesamt 15 Gastronomiebetriebe.

Geachtet wurde in diesem Zusammenhang insbesondere auf Geldspielgeräte, Hygiene und illegale Beschäftigung.

In einer Gaststätte trafen die Kontrolleure hierbei auf einen 23 Jahre alten dort offenbar beschäftigten Mann, der illegal in die Bundesrepublik eingereist war und dementsprechend auch keine Arbeit aufnehmen dürfte. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erhielt eine Ausreiseverfügung der Ausländerbehörde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

In 10 Fällen wurden Mitarbeiter in den Lokalen angetroffen, bei denen der Verdacht auf Schwarzarbeit bestand. Entsprechende Mitteilungen an die Finanzkontrolle des Zolls wurden gefertigt. Fünfmal wurden Ordnungswidrigkeiten an Geldspielautomaten festgestellt, weil beispielsweise von den Betreibern fällige Überprüfungen versäumt wurden. Drei Automaten wurden wegen fehlender Genehmigungen außer Betrieb gesetzt.

In einer Shisha-Bar wurde Tabak unzulässigerweise in Großvolumendosen festgestellt. Hierüber wird der Zoll entsprechend informiert.

Vereinzelt wurden zudem durch das Gesundheitsamt kleinere Hygienemängel bemerkt und entsprechende Ermahnungen an die Verantwortlichen erteilt.

