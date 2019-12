Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Fahrerkarte vom Vater genutzt/3000 Euro Sicherheitsleistung fällig

Breuberg (ots)

Einen Sattelzug aus Osteuropa kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstag (05.12.), gegen 14.40 Uhr, in der Höchster Straße in Sandbach.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 34 Jahre alte Brummifahrer offenbar unerlaubt eine zweite Fahrerkarte nutzte. Immer dann wenn seine Lenkzeit ausgereizt war und er eine Pause hätte einlegen müssen, wurde die Karte seines Vaters eingesetzt. Bei der Durchsuchung des Lastwagens fanden die Polizisten anschließend in einer Bibel versteckt die Fahrerkarte des Vaters und stellten sie sicher. Zudem stellten die Beamten bei der Auswertung der Tachodaten weitere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorzeigen. Seine Fahrerlaubnis war bereits im August 2019 abgelaufen und somit ungültig.

Dem 34-Jährigen drohen nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zur Sicherung der Verfahrenskosten musste er an Ort und Stelle 3000 Euro hinterlegen.

