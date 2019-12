Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Gartenhütten aufgebrochen/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Bislang drei Gartenhütten wurden in der Zeit zwischen 30. November und Donnerstag (05.12.) in einer Kleingartensiedlung am Schnellster Weg aufgebrochen.

In einer der Hütten wurde Geld entwendet. Die Polizei bittet Zeugen und etwaige weitere Geschädigte sich bei den Beamten in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell