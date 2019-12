Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: VW Golf gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Fürth (ots)

Einen unter einem Carport in der Bahnhofstraße abgestellten VW Golf, in der Farbe Silber, haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (5.-6.12.) entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem Fahrzeug die Kennzeichen S-OA 4820. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos werden unter der Rufnummer 06252/7060 an die Kripo in Heppenheim erbeten.

