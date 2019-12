POL-GG: Unfallflucht in der Rüsselsheimer Straße

Polizeipräsidium Südhessen

Der Fahrer eines grauen PKW Hyundai parkte sein Fahrzeug am Freitag, den 06.12.2019 um 08:50 Uhr in der Rüsselsheimer Straße Höhe Nr 3 (Einkaufsmarkt EDEKA) in einer der dortigen Buchten. Als er gegen 09:05 Uhr zu seinem PKW zurück kam, stellte er Beschädigungen an der Heckstoßstange und am Kotflügel fest. Der Schaden wird derzeit auf ca. 1.500.- EUR geschätzt, an seinem Fahrzeug haftete weiße fremde Farbe. Den Ermittlungen zufolge, soll neben dem beschädigten PKW, ein weißer Transporter gestanden haben. Da das Kennzeichen dieses Transporter nicht feststeht, hofft, die mit den Ermittlungen betraute Polizei in Groß-Gerau auf aufmerksame Zeugen die sachdienliche Angaben machen können. Die Polizei in Groß-Gerau ist unter der Rufnummer 06152 / 1750 ereichbar.

