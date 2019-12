Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Terrassentür aufgehebelt

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Eine Terrassentür eines Reihenhauses in der Straße "Am Brombeerberg" hielt am Donnerstag (05.12) den Hebelversuchen von bislang unbekannten Tätern nicht stand. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten, in der Zeit zwischen 9.30 und kurz nach 18 Uhr, erbeuteten die Eindringlinge Schmuck und Geld. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nehmen die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

